Мита Трампа руйнують американську економіку: Bloomberg пише про шокуючі наслідки

Навіть долар США слабшає, що взагалі неочікувано, оскільки за цих обставин він навпаки, мав би посилюватися

Американська економіка "розгромлена" після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про мита проти майже всіх країн світу, пафосно назвавши це "Днем Визволення". Найбільші американські фондові індекси продемонстрували масштабне падіння, навіть долар, попри очікування, почав слабшати.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що індекс S&P 500 закінчив тиждень падінням на 9,1%, що означає втрату американськими компаніями 5,4 трлн доларів є та найбільшим падінням з моменту початку пандемії коронавірусу у 2020 році.

"Це були жорстокі 48 годин для інвесторів в акції США, оскільки індекс S&P 500 досяг найгіршого показника з березня 2020 року, втративши 5,4 трильйона доларів ринкової вартості. Технологічний індекс Nasdaq 100 також відзначив подібну віху, впавши на 11% за дві сесії. У п'ятницю кожен окремий сектор індексу S&P 500 завершив день у мінусі, причому енергетичний і фінансовий сектори очолили падіння. Традиційні акції, такі як споживчі товари та комунальні послуги, також впали, і лише 14 акцій закінчили день вищим показником… Індекс Russell 2000 впав на 11% за два дні", – зазначає видання.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Колін Пауелл визнав, що тарифи вплинули на США більше, ніж очікувалося, на що Трамп заявив йому, що ФРС повинна терміново знизити ключову ставку. Тим часом навіть долар США слабшає, що взагалі неочікувано, оскільки коли інвестори забирають гроші з фондів, а тарифи послаблюють валюти інших країн, американська валюта повинна була б тільки посилитися.

Постраждали через нові мита навіть компанії з малою капіталізацією: індекс Russell 2000 впав на 11% за два останні дні. Окрім того, новини стали "шокуючими" для ринку корпоративного кредитування, який і без того через Трампа з 27 березня не уклав жодної нової великої кредитної угоди. Низка фінансових компаній буквально обвалили прогнози зростання ВВП США у 2025 році: замість раніше прогнозованого показника у 2,5% в середньому, зараз аналітики "дають" Сполученим Штатам від 0,1% до 1% зростання.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Однак у списку немає згадки пива у скляних пляшках. Вважається, що ці заходи набудуть чинності ввечері у п’ятницю, 4 квітня.

Американський фондовий ринок дуже швидко показав наочно, що він думає про нові тарифи президента США. В день оголошення мит ф’ючерси на S&P 500 впали на 3,7%, Nasdaq 100 впали на 4,5%, а Russell 2000 впали на понад 5%.

Був і смішний момент: Трамп серед інших країн, які обкладаються митами у 10% на експорт, згадав острови Херда та Макдональда, які знаходяться у південній частині Індійського океану. Проте ці острови населені виключно тваринами, постійного людського населення там немає, а юридично це навіть не окрема держава, оскільки острови вже багато років перебувають в юрисдикції Австралії.