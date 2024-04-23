"Віддам безкоштовно, тільки заберіть": чому ціна на популярний овоч падає і що буде надалі

Фермери можуть розоритися

Ціни на овочі борщового набору постійно коливаються, однак на цибулю вони побили рекорди. Підприємці готові безоплатно здавати цей овоч, адже його якість погіршилась, тому найближчим часом чекати на здорожчання продукту не варто.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, причиною низьких цін на цибулю став різкий експорт цього товару до країн Європейського Союзу, адже у них були проблеми з урожайністю. Учасникам ринку все одно не вдалось стримати цін на цибулю.

"Очевидно, що багатьом власникам цибулі цього сезону було непросто зберегти якість цієї продукції настільки тривалий час, бо для них це був перший досвід. Після того, як минулого року оптові ціни на цибулю перевищили 1 долар за кг навесні, багато хто вирішив заробити не лише на вирощуванні, а й на зберіганні цибулі. Це призвело до різкого зростання виробництва та високих цін під час збирання в Україні. Однак подібні тенденції були відзначені і в інших країнах: Молдові, Грузії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, що призвело до величезного надлишку цибулі на ринку", — пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Ярмак пояснює, що через російську окупацію виробництва цибулі в Україні перемістилося з півдня в центральні та західні регіони, що спричинило проблеми зі вирощуванням та зберіганням. Як внаслідок, багато цибулин почали псуватися і в лютому-березні відбулось перебирання товару. Тому це призвело до зниження ціни.

Наразі очікувати на здорожчання цибулі не потрібно, хоча до початку збирання раннього овочу залишилось мало часу — в середині червня.

"Справа в тому, що цибулю нового врожаю вже експортують з Узбекистану та інших країн з теплим кліматом, і ціни на неї також рекордно низькі. Тому ситуація для виробників цибулі поки що залишається непростою", — резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сезон популярного тепличного овочу почнеться вже на початку травня.