Українцям можуть повідомляти про повістки прямо через Viber

В адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію

Військовообов’язковим громадянам вручають повістки не тільки у військкоматах, а й надсилають поштою. Якщо "Укрпошта" сповістить у Viber адресата про те, що йому прийшла повістка, а він її не забере, то вона все одно вважатиметься врученою.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив адвокат Дмитро Кушнаренко. В адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію.

"У разі отримання поштовим відділенням повісток від ТЦК, працівники відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів усіма доступними методами", – каже Кушнаренко.

Окрім звичного залишення конверта у поштовій скриньці або особистим врученням, "Укрпошта" також може надіслати адресату смс-повідомлення (зокрема на Viber).

"У адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Через три дні, навіть у разі, якщо людина не отримає листа, вважатиметься, що вона була поінформована належним чином", – зазначив адвокат.

Усі ці нові правила регламентовані відповідно до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", затвердженого Кабміном.

Реакція соцмереж

Українці різко негативно відреагували в соцмережах на новину про розсилку повідомлень щодо повісток у Viber.

Люди почали масово писати про те, що необхідно видалити цей месенджер, а також назвали такий метод оповіщення "застарілим" та "неактуальним":

Нагадаємо, Адвокат Андрій Стеценко розповів, на що слід звертати увагу при отриманні повістки. За його словами, є три основні ознаки, які допоможуть визначити дійсність документа.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи видають повістки на кордоні. Як виявилось, на прикордонних пунктах пропуску повістки не видають. Однак у певний час там можуть бути представники територіальних центрів комплектування.