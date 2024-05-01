До Великодня в Україні різко змінилися ціни на два популярні овочі

Вартість одного із овочів змінилася майже на 30 гривень

За кілька днів до Великодня, який в Україні святкують 5 травня, у великих супермаркетах змінилися ціни на різні продукти та овочі, у тому числі на молоду капусту та огірки. Вони стали значно дешевшими.

Інформація про це опублікована на порталі Мінфін. Зазначається, що найбільше впав цінник на капусту, оскільки за останній місяць овоч подешевшав майже на 30 гривень.

Ціни на огірки також не стоять на місці та змінюються буквально з кожним тижнем. Однак останнім часом цей овоч починає стрімко дешевшати.

Так, один кілограм молодої капусти наприкінці квітня та на початку травня продають за ціною 43,47 гривні. Ще минулого місяця вартість становила 72,83. Різниця у ціні становить 29,36.

Також відмічено зміну вартості гладких огірків. Кілограм овочів продають зараз по 124,44 грн., а за місяць до цього — по 142,50 грн. А довгоплідні огірки подешевшали від 113,46 до 109, тобто на 4,46.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям коштуватиме великодній кошик у 2024 році. До неї входять ковбаса, шинка, яйця, вершкове масло та сир твердий.