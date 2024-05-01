Великодня економія: у яких супермаркетах можна найвигідніше купити помідори, огірки та редиску

На певні продукти різниця між цінниками є досить великою

Українці вже потроху готуються до Великодня і деякі товари з нього можуть забрати "останні" кошти. Помідори, огірки та редиска також входять до кошика.

Аби трохи заощадити, GoToShop дослідив вартість в українських магазинах на ці три овочі. Порівняння цін буде в п'яти супермаркетах — Сільпо, Ашан, АТБ, Фора та Novus.

Сільпо

Згідно з даними, у цьому супермаркеті помідори 0,5 кг продаються за 44,95 гривні, огірки 0,5 кг коштують 41,50 гривні, а редиска 0,5 кг — 40 гривень.

Фора

У цьому магазині за півкіло помідорів українцям треба заплатити 44,50 гривні, за півкіло орків віддати 39,45, а за 0,5 кілограма редиски — 39,45 гривні.

Ашан

Ашан пропонує купити 0,5 кілограма помідорів за 44,90 гривні, огірків за 49,95 гривні, а редиску — 32,45 гривні.

Novus

У цьому супермаркеті цінник за півкіло помідорів складає 44,45 гривні, на огірки стоїть 24,99 гривні, а на редиску — 39,99 гривні.

АТБ

Тут півкілограма помідорів коштує 44,95 гривні, за огірки треба заплатити 42,95 гривні, а за редиску — 37,48 гривні.

Отже, 0,5 кілограма помідорів найдешевші в Novus, півкіло огірків за найнижчою ціною можна придбати в Novus, а редиску 0,5 кг — в Ашан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінилась вартість приготування паски в Україні у порівнянні з минулим роком.