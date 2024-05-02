Цены на популярный овощ пошли вверх: за одну неделю он подорожал на 39%

Такая тенденция продержится недолго

После того, как большинство предпринимателей предлагали даром свой лук, ведь его качество ухудшалось, настал момент, когда они смогли его поднять в цене. Это связано с сокращением предложения и ростом спроса со стороны населения.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, стоимость этого овоща колеблется от 12 до 18 гривен за килограмм, что на 39% дороже, чем на прошлой неделе. Фермеры не могут пока существенно повысить свои цены, ведь качество лука плохое.

По словам специалистов, тенденция на удорожание происходит из-за заметного сокращения предложения товара в украинских хозяйствах. Однако спрос со стороны населения на лук увеличивается, хотя большинство покупателей жалуются на качество овоща.

Стоит отметить, что сейчас стоимость лука на 64% ниже, чем в первых числах мая прошлого года.

"В то же время производители не уверены, что им удастся и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается", — резюмировали в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине снизилась стоимость на два овоща борщевого набора.