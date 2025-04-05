Чи вистачить 20 років стажу, аби мати гідну пенсію у 2025

Кількість стажу впливає на розмір пенсії, тому особам, які напрацювали не більше 20 років, не варто очікувати на значу виплату

Страховий стаж є одним з ключових факторів, який впливає на розмір пенсії. Відповідно, чим нижче він, тим нижча і виплата. У такому випадку спасе тільки висока заробітна плата.

Чи вистачить 20 років страхового стажу у 2025 році, аби мати гідну пенсію в 65 років, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Якщо чоловік у 2025 році має всього 20 років стажу, то йому точно має виповнитись 65 років, аби він зміг вийти на пенсію. Згідно зі даними Пенсійного фонду, у поточному році вийти на відпочинок в 60 років можна за умови не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Аби чоловікові мати гідну пенсію при майже мінімальній нормі стажу, йому необхідно заробляти від 41 тисячі гривень щомісяця. У такому випадку виплата на відпочинку складе 10 061 гривні.

Зауважте, що вона була розрахована на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою має бути зарплата в українця, аби йому призначили пенсію у 2025 році в 16 тисяч гривень.