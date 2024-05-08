За тиждень ціна злетіла на 19%: який популярний овоч буде дорожчати надалі

Мінімальна вартість продукту складає 14 гривень

Ріпчаста цибуля в Україні продовжує рости в ціні і є ймовірність, що тенденція на здорожчання протримається надалі. Ріст вартості відбувся через збільшення попиту з боку населення.

Згідно з даними проєкту EastFruit, з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 19%. Наразі її вартість коливається з 14 по 22 гривні, хоча ще на початку травня максимальна ціна складала 18 гривень.

За словами експертів, причиною позитивної тенденції на ріпчасту цибулю є підвищений попит на цей овоч. Водночас покупці все частіше жаліються на недостатню кількість пропозиції продукту високої якості.

Варто зазначити, що, не дивлячись на здорожчання цибулі, її вартість все одно на 58% нижча, аніж на початку травня 2023 року.

"При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю і далі прискорюватимуться в міру подальшого скорочення запасів у сховищах господарств", — резюмували в проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є вже перша рання картопля. Магазини оприлюднили на неї ціни.