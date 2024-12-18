Є лише один вихід з ситуації: що робити, якщо вас подали у розшук ТЦК

Після оновлення даних на вас може чекати "сюрприз"

В Україні військовозобов’язаних можуть оголосити в розшук через порушення правил військового обліку. Це трапляється у випадках, коли громадянин не оновив свої персональні дані або проігнорував виклик до територіального центру комплектування (ТЦК).

У Міністерстві оборони розповіли, як діяти у таких ситуаціях, повідомляє РБК-Україна. Статус "у розшуку" можна побачити, оновлюючи дані у застосунку "Резерв+" або під час звернення до ЦНАПу.

Якщо під час уточнення даних у "Резерв+" ви виявили статус "у розшуку" , слід повторно увійти до застосунку. У разі, якщо після повторної авторизації статус не зміниться, потрібно особисто звернутися до свого ТЦК, де можна з’ясувати причини ситуації та оновити необхідні дані.

Якщо під час оновлення інформації у ЦНАПі ви дізналися про те, що ви у розшуку, також потрібно звернутися до ТЦК для повторного оновлення даних .

У Міністерстві оборони пояснюють, що такий статус "у розшуку" присвоюється через порушення правил військового обліку , зокрема громадянам:

які були призовниками, але не стали на військовий облік військовозобов’язаних після досягнення ним 25-річного віку (або до 18.05.2024 року – до досягнення 27-річного віку);

які були зняті з військового обліку, але без належних на те правових підстав, не стали на облік за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (наприклад, військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання);

громадяни, які отримали повістку про необхідність з’явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, але не з’явився у визначені дату і час без поважних причин тощо.

Нагадуємо, що порушення правил військового обліку вважається адміністративним порушенням. Це карається штрафом у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" писав, як чоловіку не потрапити у розшук ТЦК. В Україні більшість військовозобов'язаних громадян уже оновили свої дані, адже працюють або навчаються.