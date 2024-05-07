Магазини переписали цінники: яка з 3 популярних круп здешевшала найбільше

Вони є майже у всіх

Популярні продукти в Україні продовжують дешевшати й зміна цін також не обійшла і 3 види круп — гречка, рис та пшоно. Найбільше вартість впала на рис круглий.

Згідно з даними моніторингу на порталі Мінфін, для дослідження цін було обрано Auchan, Novus, Metro та Megamarket. Деякі види цих продуктів за один місяць не змінились в ціні взагалі.

Ціна на гречку в українських магазинах

Найвигідніше гречку можна придбати в Novus та Auchan, а найдорожча пропозиція наявна в Megamarket. Середня ціна на крупу становить 25,27 гривні.

У квітні, порівняно з березнем, гречана крупа подешевшала з 27,33 гривні до 25,27 гривні за кілограм.

Вартість пшона в супермаркетах

Найнижчий цінник на цей товар знаходиться в Auchan, в той час, як Megamarket та Metro тримають один цінник. Середня вартість крупи у квітні становить 28 гривні і за останній місяць не змінювалась.

Ціна на рис в магазинах України

Середня вартість на рис довгий становить 55,37 гривні за кілограм і найдешевша пропозиція наявна в Metro — 46,90 гривні. Протягом квітня-травня він подешевшав з 57,75 грн/кг до 55,37 грн/кг,

За рис довгий пропарений українцю в середньому треба заплатити 61,40 гривні за кілограм, але найнижча вартість на цю крупу є в Metro. У період квітня-травня він здорожчав з 61,00 грн/кг до 61,40 грн/кг.

У квітні рис круглий 1 кг в середньому коштує 67,87 гривні. Найменше витратити грошей на крупу можна у Metro. Згідно з даними, цей рис найбільше знизився у вартості — з 72,17 грн/кг до 67,87 грн/кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про скільки треба витратити на продукти, аби зібрати базовий кошик товарів в Україні.