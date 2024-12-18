Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали: за кого ще можуть взятись у ДБР та Офісі генпрокурора

Під час обшуків у Рудого знайшли чимало заборонених предметів

У Києві голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого затримали ДБР та працівники Офісу генерального прокурора. Затримання відбулось вранці у середу, 18 грудня.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу". Рудого підозрюють у співпраці із Росією. У нього вже пройшли обшуки.

Під час слідчих дій у Івана Рудого знайшли зброю, багато набоїв і речовини, схожі на наркотичні — пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору та сухі речовини рослинного походження. Було також багато грошей — 30 тисяч доларів і невідома сума гривень, скручених у трубочку.

Затримання Івана Рудого

Що знайшли під час обшуків в Івана Рудого

На цьому не все

Як повідомляють джерела "Телеграфу", спецслужби продовжують працювати у цьому напрямку, тож плануються й інші затримання. Можливим кандидатом може бути член КРАІЛ Євген Яхній, який пов’язаний з ТОВ "Даймонд пей" — фінансовою компанією, що займала близько 70% ринку платіжних послуг у сфері азартних ігор у 2023 році. Відомо, що вона обслуговувала гральний бізнес та пов’язана з Росією.

Як вже писав "Телеграф", ТОВ "Даймонд пей" використовувала "дропові" рахунки для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Тому Національний банк України відкликав у компанії ліцензію через виявлення недостовірної інформації та наявність зв'язків з РФ.

Раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) провело в КРАІЛ обшуки. Причиною цього стало діяльність онлайн-казино, які провадять свою діяльність на території бойовиків "ЛНР". Цим наповнюється бюджет РФ та фінансується оборонно-промисловий комплекс, а значить — і війна проти України. А особа, яка контролює діяльність цього казино, фінансувала ветеранів так званої "СВО".

Згодом в ДБР підтвердили затримання Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотиків.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні заборонили рекламувати онлайн-казино та букмекерів. Причиною цього є ігрова залежність під час воєнного стану, зокрема серед військовослужбовців.