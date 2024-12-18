Прославляла Путіна. В Івано-Франківську російськомовна жінка влаштувала скандал в автобусі (відео)

У Франківську збирають підписи за те, щоб він став "містом без мови окупанта"

У вівторок, 17 грудня, в місті Івано-Франківськ в маршрутному автобусі №40 російськомовна жінка влаштувала конфлікт з контролерами та іншими пасажирами. Вона поводилася дуже агресивно, використовувала ненормативну лексику, висловлювала проросійські погляди та виправдовувала президента Росії Володимира Путіна. На неприємний інцидент відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який закликав зробити Франківськ "містом без мови окупанта".

Спочатку агресивна жінка почала сперечатися з контролерами, а далі почала ображати всіх пасажирів. Вона зневажливо висловлювалася про Івано-Франківськ, називаючи його жителів "бандерівцями" в тому сенсі, як це використовують російські пропагандисти. Заявляла, що "Путін на мене не нападав".

З її викриків стало зрозуміло, що вона втратила дім через війну, що веде Росія проти України. Проте звинувачує у цьому жінка чомусь не Путіна, а українців. Врешті решт сталася навіть шарпанина.

Пасажири викликали поліцію, на що скандалістка заявила, що на неї вже нібито написано кілька заяв через подібну поведінку. Інцидент закінчився тим, що на одній з зупинок в салон увійшли полісмени та увели любительку Росії.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Проте цей скандал отримав значний резонанс й зранку 18 грудня на своїй Facebook-сторінці його прокоментував мер міста. Він наголосив, що на такі випадки потрібно реагувати.

"На це потрібно реагувати. Тому, що інакше – одного дня ми опинимось в окупації, без російського танка і без російського чобота … Хочу звернутися до франківців: ми занадто толерантні. Ця толерантність вилізе тим, що в один день ми прокинемось і будемо не в українському місті, де будуть наші цінності попиратися, де будуть нам казати про толерантність і про відкриття російських шкіл, російської церкви і багато чого іншого. Якщо ми це будемо толерувати", — зазначив Марцінків.

Він публічно звернувся до правоохоронних органів та СБУ, з проханням розібратися, чи мають дії агресивної жінки ознаки кримінального правопорушення. Мер наголосив, що це його офіційний запит.

"Йдеться не тільки про вживання російської мови, а й про зневажання української держави, прославляння лідерів московитів", — наголосив Марцінків.

Він додав, що у місті посилять акції "Тут говорять українською" і "Місто без мови окупанта". Це будуть наліпки, плакати, борди і багато чого іншого. Основний посил — "Тут говорять українською" і "Івано-Франківськ — місто без мови окупанта". За це збиратимуть підписи містян.

"Хто вважає, що Франківськ — україномовне місто, патріотичне з християнськими традиціями, то в наших наметах, наметах "Франківської газети", "Легіону свобода" ми будемо збирати підписи. За те, щоб Івано-Франківськ став першим містом в Україні без мови окупанта. Хто підтримує цю тезу, може підписатися в наметах і тут в інтернеті ми зробимо можливість в мене під постом. Маємо обʼєднуватися, інакше — цей "рускій мір", — резюмував глава Франківська.

Як розповідав "Телеграф", 15 грудня у Києві стався мовний скандал. У театрі "Сузір’я" на виставі "Ви постіль брати будете?" 90 із 100 хвилин були російською мовою.