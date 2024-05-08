За неделю цена взлетела на 19%: какой популярный овощ будет дорожать в дальнейшем

Минимальная стоимость продукта составляет 14 гривен

Репчатый лук в Украине продолжает расти в цене и есть вероятность, что тенденция на удорожание продержится в дальнейшем. Рост стоимости произошел из-за увеличения спроса со стороны населения.

Согласно данным проекта EastFruit, с конца прошлой недели репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 19%. Теперь его стоимость колеблется с 14 по 22 гривны, хотя еще в начале мая максимальная цена составляла 18 гривен.

По словам экспертов, причиной положительной тенденции на репчатый лук является повышенный спрос на этот овощ. В то же время, покупатели все чаще жалуются на недостаточное количество предложения продукта высокого качества.

Следует отметить, что, несмотря на подорожание лука, его стоимость все равно на 58% ниже, чем в начале мая 2023 года.

"При этом участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и дальше, а темпы роста цен на лук и дальше будут ускоряться по мере дальнейшего сокращения запасов в хранилищах хозяйств", — резюмировали в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть уже первый ранний картофель. Магазины обнародовали на него цены.