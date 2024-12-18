VBET Ukraine заплатив потрійну вартість за ліцензію: бюджет отримав 117 млн грн

ТОВ "Вбет Україна" (бренд VBET Ukraine) оплатило вартість ліцензії на проведення букмекерської діяльності у розмірі 117 млн грн. Це вже четвертий рік поспіль, коли компанія сплачує до бюджету ліцензійний платіж у потрійному розмірі.

Минулого року VBET Ukraine передоплатою здійснив платежі за дві інші ліцензії. Тоді сума платежів склала 23,4 млн грн за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та 6 млн грн – за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор в покер.

VBET Ukraine – є одним з найбільших учасників ринку азартних послуг в Україні. Окрім надання якісних та сучасних технологічних послуг своїм клієнтам, компанія продовжує свою соціальну та благодійну діяльність.