Здешевшання годі й чекати? Чому ціни на важливий продукт залишаються високими

Високі ціни споживачі бачать не перший тиждень

Здорожчання торкнулось не тільки цибулі та овочів. Адже у супермаркетах України також молода картопля дивує споживачів високими цінами.

Вартість за кілограм коливається від 40 до 120 грн. Про те, чому ж сформувалась така ціна на ринку в коментарі РБК-Україна розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Вона зазначила, що зростання цінників повʼязане з обмеженими обсягами виробництва та негативним впливом погодних умов. Водночас варто звернути увагу на те, що більшість молодої картоплі імпортується, а це також впливає на ціни.

Зниження цін варто очікувати з приходом літнього врожаю та збільшенням внутрішнього виробництва. Водночас експертка зауважила, що порівняно з минулим роком, ціни зараз більш стабілізовані завдяки покращенню постачання.

Супермаркети пропонують досить різні ціни на молоду картоплю. Так її можна придбати у Сільпо за 120,51 грн/кг або 40 грн/кг за картоплю з Єгипту, у мережі Varus – 119,9 грн/кг, у Novus – 49,9 грн/кг. Ціна картоплі ранньої з Азербайджану в мережі АТБ становить 49,95 грн/кг.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знизились ціни на олію та цукор. Тенденція до зменшення вартості цих продуктів вже спостерігається не один тиждень.