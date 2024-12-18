Один садист, а інший — аморальна людина: відомий психіатр висловився про Путіна і Трампа

Одного з них психіатр називає абсолютно здоровим

Громадський діяч, психіатр Семен Глузман вважає, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є глибоко аморальною людиною. А російського президента Володимира Путіна він називає садистом та важким психопатом.

Таку думку Глузман висловив у рамках проєкту "Наодинці", опублікованому на YouTube-каналі ТСН. За його словами, попри аморальність Трампа, він абсолютно здоровий.

"Коли вперше переміг Трамп, мої знайомі дипломати з американського посольства були налякані. Тому що Трамп глибоко аморальний. Я пам'ятаю, був удома в одного з американських дипломатів, я тоді йому сказав, що нічого не станеться, тому що в США система збудована по-іншому. Трамп – глибоко аморальна людина, і не лише через сексуальні скандали. Як він поводитиметься – я не знаю. Він може поводитися, як завгодно. Як психіатр я говорю, Трамп – здоровий", – сказав Семен Глузман.

Також він висловив свою думку щодо Володимира Путіна. Психіатр зазначив, що російський президент "завжди був негідником".

"Путін – важкий психопат, садист. Справжній, класичний, як із підручника", – наголосив Глузман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін зробив неоднозначну заяву щодо життя Дональда Трампа.