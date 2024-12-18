"Він може й хотів би, але...": психіатр Глузман розповів, чи застосує Путін ядерну зброю

Психіатр вважає Путіна боягузливим нікчемністю

Російський президент Володимир Путін не зважиться використовувати ядерну зброю, якою він постійно погрожує. Він надто боягузливий для такого серйозного кроку.

Таку думку громадський діяч психіатр Семен Глузман висловив у рамках проєкту "Наодинці", опублікованому на YouTube-каналі ТСН. За його словами, російському лідеру, ймовірно, хотілося б зробити це, але навряд чи справа зайде далі погроз.

"Я не думаю, що Путін наважиться використовувати ядерну зброю. Це не серйозні розмови. Він може й хотів би, але ж він боягузлива нікчема. І тому він лише погрожує", — вважає Глузман.

При цьому він додав, що ніхто не знає, як розвиватимуться подальші події. Тому передбачити це неможливо.

"Але, що буде, ми не знаємо і як буде — тим більше", — підсумував психіатр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що психіатр Семен Глузман висловився про Володимира Путіна і новообраного президента США Дональда Трампа. Одного з них він схарактеризував як садиста та психопата, а другого – як глибоко аморальну людину.