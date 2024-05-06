Великдень вже минув: скільки зараз коштує базовий кошик продуктів в Україні

Картопля продовжує гойдатись в ціні

Базовий кошик українця складається зі 7 популярних продуктів. Напередодні Великодня популярні товари почали рости у вартості, однак деякі продукти протягом тижня все одно дешевшали.

Найбільше здешевшання відбулось на картоплю, а найменше — на олію соняшникову. GoToShop підготував аналітику цін базовий кошик продуктів і додав, що він коштує 290,36 гривень.

Згідно з даними, найбільше вартість упала на картоплю, адже замість 31,55 гривні за кілограм треба заплатити 20,05 гривні.

Ціна змінилась і на масло Селянське солодковершкове 73% 180 г, яке коштувало 74,17 гривні, а наразі — 73,37 гривні.

Щодо ультрапастеризованого молока 2,5% цієї фірми, то ціна впала зі 39,23 гривні до 38,86 гривні.

Впала ціна і на хліб Київхліб Бородинський нарізаний , адже тижнем раніше він коштував 21,09 гривні за 400 грамів, а наразі — 20,26 гривні.

Однак є продукти, які за тиждень піднялись у вартості, а саме:

яйца курячі Ясенсвіт С0 10 шт виросли у ціні з 40,90 грн до 43,76 грн;

гречана крупа Хуторок 800 грамів здорожчала з 35,96 грн до 39,53 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти в Україні подорожчають або подешевшають у травні 2024 року.