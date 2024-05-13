Для важкопоранених передбачено 100 тис грн: як вона нараховується бійцям, що проходять тривале лікування

Її здійснюють і під час відпустки

Українським військовим здійснюють виплату, якщо після поранення вони проходять тривале лікування або якщо бійці перебувають на відпочинку після тяжкої травми. Сума такого нарахування складає 100 тисяч гривень.

Вона являється додатковою винагородою, яка виплачується військовослужбовцям у зв'язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я. Про це бліцінтерв'ю розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова для Укрінформу.

Така виплата здійснюється і для бійців, що перебувають на лікуванні за кордоном.

Вона пояснює, що 100 тисяч гривень виплачують бійцям за час перебування на стаціонарному лікуванні й за період, коли їх переміщують до лікарні.

Окрім того, її надають бійцям, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарняної комісії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках військові, які отримали поранення, не розраховуватимуть на виплату одноразової грошової допомоги.