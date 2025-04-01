В Україну повернеться сніг? Коли і де чекати погіршення погоди

Зима ще нагадає про себе

Весняна погода приготувала українцям сюрприз. Уже на початку квітня жителям західних областей доведеться знову дістати зимовий одяг, адже синоптики прогнозують повернення снігу.

За даними метеорологічного сервісу Ventusky, 6 квітня сніг випаде у Львові, Чернівцях та Тернополі. Прогноз підтверджує й Weather.com. Ба більше — у Львові снігопади можуть затриматися на кілька днів.

Погіршення погоди охопить переважно західні регіони країни. Жителям цих областей варто підготуватися до раптової зміни температури та можливих опадів, а водіям бути особливо уважними на дорогах через потенційну ожеледицю, а також ще не спішити перевзувати авто на літню гуму.

Погода у Тернополі на 6 квітня

Погода у Львові 6 квітня

Погода у Чернівцях 6 квітня

Такі весняні сюрпризи не є рідкістю для нашої країни. Сніг у квітні зазвичай не лежить на землі, а швидко тане, проте може створити тимчасові незручності.

Решта території України, згідно з прогнозами, перебуватиме під впливом більш помірних погодних умов. На Житомирщині та Київщині очікуються сильні зливи, проте ситуація ще може змінитися.

Раніше "Телеграф" писав, що у Київ повернуться дощі. Проте температура вдень не впаде нижче +12 градусів.