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Можна без досвіду. Пенсіонерам пропонують роботу зі зручним графіком

Автор
Олена Руденко
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Робота підійде енергійним літнім людям
Робота підійде енергійним літнім людям. Фото Колаж "Телеграфа"

Три дні працюєш — три відпочиваєш

Вакансії для пенсіонерів є на різних умовах та з різною зарплатою, літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад у Дніпрі шукають помічника кухаря, готові взяти на роботу людину пенсійного віку.

Пропозицію розміщено на одному з популярних сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Графік роботи — 3 дні робочі, 3 дні вихідні. Заробітна плата — 8 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування.

Роботодавець готовий взяти людину без досвіду роботи. Від кандидата вимагають охайності, пунктуальності, відповідальності та організованості.

Обов'язки:

  • участь в процесі приготування страв; чистка, нарізка овочів
  • допомога кухарям; мити посуд, столове наряддя із застосуванням миючих дезінфікуючих засобів
  • допомога кухарям у підготовці до постачання продуктів
  • наведення порядку та тримання у чистоті обладнання та приміщення, закріплене за помічником кухаря
  • забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера. Конюху надається житло зі всіма зручностями.

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#Пенсіонери #Робота #Вакансії