Можна без досвіду. Пенсіонерам пропонують роботу зі зручним графіком
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Три дні працюєш — три відпочиваєш
Вакансії для пенсіонерів є на різних умовах та з різною зарплатою, літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад у Дніпрі шукають помічника кухаря, готові взяти на роботу людину пенсійного віку.
Пропозицію розміщено на одному з популярних сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Графік роботи — 3 дні робочі, 3 дні вихідні. Заробітна плата — 8 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування.
Роботодавець готовий взяти людину без досвіду роботи. Від кандидата вимагають охайності, пунктуальності, відповідальності та організованості.
Обов'язки:
- участь в процесі приготування страв; чистка, нарізка овочів
- допомога кухарям; мити посуд, столове наряддя із застосуванням миючих дезінфікуючих засобів
- допомога кухарям у підготовці до постачання продуктів
- наведення порядку та тримання у чистоті обладнання та приміщення, закріплене за помічником кухаря
- забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера. Конюху надається житло зі всіма зручностями.