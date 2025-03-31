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Зеленський не піде на другий строк? ВВС зʼясувала нові деталі щодо "підготовки" до виборів

Автор
Тетяна Крутякова
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Володимир Зеленський Новина оновлена 31 березня 2025, 17:45
Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграфу"

У ЦВК також зробили важливу заяву

В Офісі президента (ОП) спростували дані матеріалу The Economist, що голова держави Володимир Зеленський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні. Однак у Центральній виборчій комісії (ЦВК) також зробили важливу заяву.

Про це пише ВВС Україна, посилаючись на джерела в ОП. Виявилось, що вказаної у ЗМІ наради насправді не було.

До того ж у ЦВК впевнені, що президентські вибори в Україні після скасування воєнного стану потребують внесення змін до законодавства та відновлення інфраструктури. Як розповів заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергій Дубовик у коментарі Суспільному, без цих змін буде важко визначити точні терміни виборів, особливо це стосується голосування за кордоном та в армії.

Дубовик додає, що у ЦВК буде місяць на оголошення початку виборчого процесу після скасування воєнного стану. До виборів в Україні слід підготувати не лише інфраструктуру, а й повністю переформатувати виборчий процес і підлаштувати його під повоєнні реалії.

"Потрібні зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць, в такому випадку додаткових, які потрібні не тільки на повоєнних виборах", — наголосив Дубовик.

Які зміни треба внести:

  • голосування на закордонних дільницях;
  • голосування у військових частинах, бо після скасування воєнного стану армія зменшуватиметься поступово і частина людей залишатиметься у війську навіть під час виборів;
  • технологічні питання, спрощення окремих процедур, комплектування виборчих комісій тощо.

На думку заступника голови ЦВК, наразі важко говорити про терміни проведення виборів, враховуючи кількість людей в армії та закордоном. Але пів року — це "розумний" термін, якщо будуть враховані всі зміни до виборчого процесу.

Водночас запуск виборчого процесу неможливий одночасно з припиненням російсько-української війни. За словами Дубовика, навіть воєнний стан не скасують "одразу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний щиро відповів, чи збирається балотуватися на наступних виборах.

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#Україна #Вибори #ЦВК