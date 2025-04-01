World Press Photo визнала неправильним порівняння страждань українців та росіян, проте нагороди не скасує

У World Press Photo визнали, що не повинні були представляти ці фото як пару

Організатори World Press Photo визнали помилку щодо об'єднання робіт "Підземний польовий шпиталь" Нанни Хайтманн та "По той бік окопів" Флоріана Бахмайєра, оскільки це створило "хибну рівноцінність" між стражданнями українців та російських окупантів.

Голова міжнародного журі Люсі Контичелло у відповіді на звернення "Детектора медіа" зазначила: "Ми не повинні були представляти ці дві фотографії як пару, оскільки це передбачає, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною. Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі".

Скандал розгорівся після оголошення результатів конкурсу World Press Photo 2025, коли серед переможців виявилося фото пораненого російського окупанта, а також робота журналіста російського державного агентства ТАСС Михайла Терещенка з Грузії.

Українська асоціація професійних фотографів (UAPP) опублікувала заяву, в якій висловила здивування щодо результатів конкурсу. Асоціація вказала, що нагородження російських фотографів, які підтримують державну ідеологію Росії, фактично дозволяє пропагандистським меседжам проходити через міжнародні змагання. "Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора і сприяє підміні понять", — йдеться в заяві UAPP.

Фотожурналіст Сергій Коровайний, який документує російсько-українську війну, також висловив своє розчарування: "З біллю і розчаруванням дивлюсь на результати цьогорічного World Press Photo". За його словами, зображення пораненого російського солдата поруч зі знімком дівчинки-переселенки, яку обстріляли росіяни, є спробою створити враження, що страждання є "по обидві сторони".

«Поза окопами», Флоріан Бахмайєр. На знімку - 6-річна українка Ангеліна з Харківщини, яка через війну страждає від панічних атак

«Підземний польовий госпіталь», німецька журналістка Нанна Хайтманн. На цій фотографії - поранений під Бахмутом російський окупант, якого намагаються врятувати.

Щодо премії, отриманої фотографом російського інформаційного агентства ТАСС Михайлом Терещенком, організатори повідомили, що не скасовуватимуть нагороду. Однак вони планують вдосконалювати правила та процедури роботи з заявками від фотографів, які працюють на державні установи. Організатори зазначили, що консультуватимуться з фотографами з таких країн, як Грузія та Україна, а також з тими, хто працює в країнах з репресивними режимами.

У своїй відповіді World Press Photo також нагадали про процес оцінювання робіт: кожна заявка розглядається анонімно, члени журі не знають, хто є автором фотографій і на кого вони працюють. На наступних етапах суддівства надається обмежена інформація, наприклад, про національність та стать фотографа.

Також раніше "Телеграф" писав, що виставка пам’яті Тараса Денисенка відкрилася в Києві. Чим він запам’ятався.