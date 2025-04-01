Клієнт поскаржився на lifecell та назвав оператора "зрадником". Що сталося

Він підозрює оператора у хитрощах

Мобільний оператор lifecell намагається привабити нових клієнтів вигідними тарифами. Проте для тих, хто давно з lifecell умови значно гірші, ніж для новачків.

Абоненти-старожили висловлюють своє обурення на Facebook-сторінці lifecell. Деякі — вельми емоційно.

Зокрема користувач, на ім'я Д.Мон Сергеев закликав не вірити "цим брехунам". Він додав, що оператор Лайф не "цінує постійних клієнтів". Чоловік підозрює, що заманивши нових клієнтів вигідними тарифами, оператор підвищить їх.

"Коли вони брехнею заманять до себе побільше клієнтів, потім зрадницьки підвищать тарифи в односторонньому порядку. Не вірте цим брехунам, для них клієнти не важливо, для них важлива кількість клієнтів, яких можна обідрати. Вони гірше депутатів…. Брехуни….. Зрадники… Відмовляйтесь від них…", — написав абонент.

Представник оператора відповів: "нам прикро, що у Вас склалась така думка". Він пояснив, що для тих абонентів, які наважились перенести номер від іншого оператора надаються "лояльніші умови".

"Це рішення не є легким і зі своєї сторони ми облегшуємо його для абонентів. Звертаємо Вашу увагу, що знижка для перенесених номерів діє не на всі тарифні плани та зі своєї сторони ми робимо все можливе, щоб всі абоненти були задоволені нашими послугами", — відповіли у оператора.

Різна вартість тарифів для перенесених номерів та для постійних клієнтів у lifecell

lifecell пропонує різну вартість на один і той самий тарифний план для тих, хто перенесе номер телефону з іншого оператора та для "старожилів". Зокрема, стандартна вартість тарифного плану "Максі" — 300 гривень на 4 тижні. Для абонентів, які скористалися послугою "перенесення номера" ціна складає 190 гривань.

Як розповідав "Телеграф", абонент lifecell поскаржився, що йому відключили сім-карту без попередження. Що відповів оператор.