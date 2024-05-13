Для тяжелораненых предусмотрено 100 тыс грн: как она начисляется бойцам, проходящим длительное лечение

Ее осуществляют и во время отпуска

Украинским военным производят выплату, если после ранения они проходят длительное лечение или если бойцы находятся на отдыхе после тяжелой травмы. Сумма такого начисления составляет 100 тысяч гривен.

Она является дополнительным вознаграждением, которое выплачивается военнослужащим в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения. Об этом блицинтервью рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова для Укринформа.

Такая выплата производится и для бойцов, находящихся на лечении за границей.

Она объясняет, что 100 тысяч гривен выплачивают бойцам за время нахождения на стационарном лечении и за период, когда их перемещают в больницу.

Кроме того, она предоставляется бойцам, которые находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-больничной комиссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях военные, получившие ранения, не будут рассчитывать на выплату единовременной денежной помощи.