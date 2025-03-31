Путін тягне час: політолог розповів чому Кремль не готовий до завершення війни

Російський диктатор йде традиційним для себе шляхом

Війна для Путіна стала не лише способом утримання влади, а й спробою розв'язати внутрішню проблему – радикалізовану частину суспільства. Соціологічні дослідження показують, що 30-35% росіян – це ультрапатріоти, які прагнуть крові й вимагають продовження бойових дій. Парадоксально, такі люди можуть бути як найбільшими прихильниками Путіна, так і його потенційними опонентами.

Про це політолог Вадим Денисенко розповів під час презентації дослідження "Реприватизація в Росії та зняття санкцій. Чи спрацює нова гра Путіна?", передають журналісти "Телеграфу".

За словами Денисенка, Путін не знає, що робити з цією третьою частиною суспільства, і, що важливіше, цього не розуміє навіть його еліта. У таких випадках Кремль традиційно тягне час, і саме тому війна триває.

"Продовження бойових дій дозволяє Кремлю тимчасово уникнути вибуху внутрішніх суперечностей. Ультрапатріоти, які підтримують війну, в мирний час можуть стати головним соціальним подразником і навіть каталізатором нестабільності", – пояснює Денисенко.

Крім внутрішніх факторів, Кремль також розраховує на зміну міжнародної кон’юнктури. Путін сподівається, що затягування війни дозволить йому стати ключовим перемовником між США та Китаєм.

Чому Путін боїться закінчення війни

Він вважає, що літня воєнна кампанія покращить його позиції.

Росія не готова до переходу до миру (30-35% ура-патріотів вимагають крові).

Путін хоче стати потрібним Трампу і Сі в момент переговорів США-Китай.

"Путін багато ставить на можливу угоду між Росією та США. Йдеться не просто про повернення американських компаній на російський ринок, а й про створення торгових домів у Європі, які зможуть обходити санкції, продаючи підсанкційні товари під виглядом американських", – додає Денисенко.

Наразі реалізація такого плану виглядає малоймовірною, оскільки вимагає складних політичних і економічних узгоджень. Але для російського диктатора головне – виграти час, адже зараз він не готовий ні до закінчення війни, ні до життя після неї. Або радше сказати — боїться цього.

В той самий час, диктатор сподівається, що його літня воєнна кампанія покращить позиції, підсумовує Денисенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що люди Путіна відбирають компанії в Росії, навіть в іноземців. Під контроль держави переходять великі підприємства.