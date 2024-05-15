Коливання курсу підвищаться: чи здорожчає долар до 40 цього тижня

На валюту впливатиме 2 фактори

Протягом цього тижня очікується збільшення коливання курсу долара, адже прийматиметься рішення про послаблення валютних обмежень для бізнесу та відбудеться сплата податків.

У період 15-19 травня в Україні курс американської валюти може знаходитись в коридорі 39,5-40,2 гривні. Такий прогноз дала Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

Вона нагадала, що минулого тижня торги на валютному ринку завершувались в межах 39,5-39,6 гривні, тому і знизився готівковий курс.

Окрім того, варто очікувати на підсилення пропозиції валюти, адже український бізнес до 20 травня має сплатити податки за I квартал.

Водночас цими днями очікується рішення регулятора з послаблення валютних обмежень для бізнесу, тому нові правила формуватимуть підвищений попит на долар.

Курс долара в Україні станом на 15 травня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 15 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,55 грн (купівля) та 40,0 (продаж). Готівковий курс — 39,94 (купівля) та 40,04 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,67 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує долар на чорному ринку Києва.