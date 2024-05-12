Перевалимо за 40? Яким буде курс долара наступного тижня в Україні

Різких стрибків чекати не варто, але коливання все ж таки будуть

Наступного тижня ситуація на валютному ринку в Україні буде відносно стабільною. А різниця купівлі-продажу не перевищить 50 копійок.

Такий прогноз дав начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лісовий у коментарі для матеріалу "Телеграфа" під назвою "Що буде з курсом долара наступного тижня і до кінця року: прогнози експертів".

На його думку, з 13 по 19 травня різких коливань не очікується. Лісовий очікує, що на готівковому валютному ринку долар буде коштувати від 39 до 41 гривні.

Різниця купівлі-продажу не перевищить 50 копійок, у цьому ж коридорі відбуватимуться денні коливання. Згідно з прогнозом, у найближчі 7 днів курс долара навряд чи зміниться більше, ніж на 60-80 копійок в один бік.

Як розповідав "Телеграф", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що українська економіка готова до того, що гривня поступово знижується.