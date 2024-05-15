Колебания курса повысятся: подорожает ли доллар до 40 на этой неделе

На валюту будет влиять 2 фактора

В течение этой недели ожидается увеличение колебания курса доллара, ведь будет приниматься решение об ослаблении валютных ограничений для бизнеса и произойдет оплата налогов.

В период 15-19 мая в Украине курс американской валюты может находиться в коридоре 39,5-40,2 гривны. Такой прогноз дала Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 канала.

Она напомнила, что на прошлой неделе торги на валютном рынке завершались в пределах 39,5-39,6 гривны, потому и снизился наличный курс.

Кроме того, стоит ожидать усиления предложения валюты, ведь украинский бизнес до 20 мая должен уплатить налоги за I квартал.

В то же время, на днях ожидается решение регулятора по ослаблению валютных ограничений для бизнеса, поэтому новые правила будут формировать повышенный спрос на доллар.

Курс доллара в Украине по состоянию на 15 мая

По данным портала "Минфин", в среду, 15 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,55 грн (покупка) и 40,0 (продажа). Наличный курс — 39,94 (покупка) и 40,04 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,67 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит доллар на черном рынке Киева.