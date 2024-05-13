Наступ РФ на Харківщині: чи зросте курс долара через загострення на фронті

Українці можуть спровокувати попит на валюту

Новий тиждень в Україні принесе ймовірне здорожчання долара через збільшення попиту на нього. Національний банк триматиме курс так, аби він не перевалив за 40 гривень.

Активізація попиту на американську валюту може продовжуватись через тривожні настрої населення, які, своєю чергою, стали причиною наступом російської армії в Харківській області. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН.

"У новому загостренні на фронті є певна емоційна складова, яка може викликати зростання попиту на готівкову валюту як у населення, так і у невеликого бізнесу", — каже він.

Шевчишин резюмує, що така ситуація тиснутиме на курс, але Нацбанк не дозволить йому вирости за 40 гривень протягом 13-19 травня.

Курс долара в Україні станом на 13 травня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 13 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 39,98 (продаж). Готівковий курс — 39,85 (купівля) та 39,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,72 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує долар в київських обмінниках та банках на початку тижня.