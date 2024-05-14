Можливий дефолт і курс долара: економіст розповів, чого чекати українцям

У цьому явищі більшість бачить загрозу, проте все не настільки погано

Якщо Україна оголосить технічний дефолт через реструктуризацію зовнішніх державних боргів, то це не обвалить гривню. Київ зможе зекономити кошти на виплаті держборгу, що у свою чергу є запорукою стабільності курсу долара.

Згідно з програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ), Київ у 2024 – 2007 році зекономить на виплатах держборгу кредиторам суму у 11,8 млрд доларів. У цьому році вдастся зекономити $4,6 млрд, про що йдеться в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назвою "Дефолт наближається? Що треба знати та чого чекати від курсу долара".

Ломбарди повертаються на ринок мікрокредитів

До кінця року курс долара сягатиме до 42 грн за $1. Девальваційний імпульс (різке зниження вартості гривні) очікується до грудня 2024 року, вважає керівник української інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман.

"До кінця року курс долара може досягти 41 – 42 грн, проте основний девальваційний імпульс проявиться ближче до грудня", — прогнозує Найман.

Для довідки: Дефолт — це відмова позичальника виконувати боргові зобов’язання перед кредитором. Буває технічним, повним та суверенним. При технічному дефолті держава не виконує додаткові умови кредитної угоди. Вони можуть стосуватись підтримки певного рівня фінансових показників, відмову від тих чи інших видів діяльності. Якщо Україна реструктуризує борги, то вона оголосить саме технічний дефолт.

Повний дефолт означає неможливість та небажання держави виконувати зобов’язання перед кредиторами. У такому випадку країну чекає світова ізоляція, арешт активів за межами країни, неможливість отримати інші кредити. При суверенному дефолті не фінансуються зобов’язання по державних запозиченнях.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує долар на чорному ринку у Києві. Вартість іноземної валюти росте.