На Херсонщині нікому збирати популярну літню ягоду: як це вплине на ціни

Така ситуація вплине не тільки на місцевий ринок

Сезон реалізації черешні з місцевих господарств розпочався на 2 тижні раніше. А от в Херсонській області не можуть почати збирати ягоду, адже немає працівників. Фермери не сподіваються на підвищені ціни.

У СТОВ "Енограй" (ТМ FruitOk) у Херсонській області (Україна) планують розпочати збирання черешні наприкінці травня – на початку червня. Про це розповів агроном господарства Віталій Крупа у коментарі для "AgroPortal.ua".

За словами Крупи, на господарстві не вистачає сезонних працівників, які на збирання ягоди приїжджали з усіх областей України. Наразі більшість місцевих жителів покидають регіон через нестабільну та важку ситуацію.

"Але гуртожиток, де раніше проживали сезонні працівники, знищено російськими окупантами, тому немає можливості привезти людей на роботу, та й через існуючу небезпеку не привезеш нікого", — описав ситуацію агроном.

Однак у "Енограй" поки не називають ціну на черешню, адже чекатимуть її дозрівання та орієнтуватимуться на ситуацію на ринку. Затримка з прогнозом на вартість спричинена тим, що населенню більш цікаві популярні овочі та продукти, а не фрукти, які не всі споживають.

"Але з огляду на те, що паливо та ЗЗР дуже дорогі, хотілося б, звичайно, високої ціни, щоб хоча б мінімум заробляти, а не просто відпрацювати сезон", — зазначає Віталій Крупа.

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