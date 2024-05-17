Ціна впала на понад 10 грн: популярний продукт в Україні значно подешевшав

Ціни залежать від торгівельної мережі

Поки в Україні дорожчають популярні ягоди, ціни на яйця стрімко знизились. На деякі позиції різниця з минулим місяцем сягнула понад 10 грн.

Про це свідчать дані Мінцифри. За якими подекуди десяток яєць можна придбати за 36,99 грн, без урахування акційних пропозицій супермаркетів.

Так, яйця курячі "Квочка" С1 минулого місяця коштували 48,66 грн за 10 шт., що на 10,81 грн дешевше, ніж у травні. Адже наразі ціна цього товару 37,85 грн. Найвигідніше купувати яйця у магазинах "Novus", адже "Квочка" С1 10 шт. коштує там 36,99 грн, а у "Auchan" — 38,70 грн.

Яйця курячі "Ясенсвіт" С1 цього місяця на 9,98 дешевше коштують, адже десяток можна придбати за 38,16 грн. Хоча у квітні ця вартість становила 48,14 грн. У мережі магазинів "Novus" десяток таких яєць продається за 36,99 грн, а у "Megamarket" — 39,90 грн.

Ціни на яйця

Відповідно знизились ціни і на пакування яєць "Ясенсвіт" по 18 шт. та 30 шт., вони становлять 71,00 грн та 118,05 грн відповідно. У квітні вартість була більша на 16,42 грн та 26,89 грн, тобто 18 яєць коштувало 71 грн, а 30 —144,94 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні впала ціна на два популярні продукти.