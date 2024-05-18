Полуниця на українських прилавках здешевшала майже на пів сотні: скільки доведеться заплатити у травні

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У травні 2024 року в українських супермаркетах впали ціни на полуницю. Тепер вона коштує майже на 60 гривень дешевше, ніж минулого місяця.

Про це повідомляє "Хвиля", посилаючись на дані порталу Мінфін. Так, у квітні середня вартість полуниці становила 192,14 грн./кг. Проте вже в середині травня вона подешевшала до 134,45 грн/кг.

За даними сервісу GoToShop, ціни на полуницю в супермаркетах на 18 травня виглядають так:

Новус – 39,99 грн. за 250 грам та 59,99 грн. за 500 грамів, а також 129,00 грн. за кілограм,

МегаМаркет – 85,10 грн. за 250 грам та 226,80 грн. за 500 грам,

Варус – 169,90 грн. за кілограм,

Ашан – 139,90 грн. за кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на поточному тижні в Україні різко знизилися ціни на суницю садову (полуницю). Основною причиною цього стало збільшення пропозиції цієї ягоди з господарств західних областей. Через жорстку конкуренцію садівники змушені були значно знизити ціну на цю швидкопсувну продукцію. Зазначається, що напередодні минулих вихідних суницю садову з плівкових теплиць фермери продавали не дешевше 60–100 грн/кг. Проте вже на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирати ягоду на відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% – до 35-60 грн/кг.