Дорожчатиме, але не довго: на скільки виросла ціна на популярну ягоду в Україні

Мінімальна відпустка вартість складає 50 гривень

Українські фермери активно продають перші ягоди цього сезону. Їм вдалось підвищити відпускні ціни на суницю садову через нестабільні та малооб'ємні партії, що своєю чергою пояснюється погіршення погодних умов на основних територіях вирощування.

Наразі садова суниця коштує 50-80 гривень за кіло, середня ціна якої збільшилась на 37%, аніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, підвищений попит з боку населення пов'язаний з низькою пропозицією, але сезон збирання ягід з відкритого ґрунту в південних і західних областях уже почався.

В проєкті зауважують, що місцева суниця садова на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 48% дешевше, аніж в сезон минулого року.

Водночас гравці ринку не виключають, що вартість на суницю садову може сильно знизитись, адже, за їх прогнозом, погодні умови стануть кращими й тоді пропозиція ягоди збільшиться з місцевих господарств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка вартість черешні наразі в Україні й чи зміниться ціна на неї надалі.