Найбільше відзначилась цибуля: як за тиждень змінились ціни на популярні овочі та фрукти

Запаси якісних продуктів закінчуються

Протягом тижня ціни на українському ринку продовжують коливатись. Більшість овочів борщового здорожчали, хоча продукти нового сезону почали дешевшати.

У період минулого тижня найбільших змін в ціні зазнала цибуля, яка за 7 днів подорожчала на 40-50. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як змінились ціни в регіонах країни з 6 по 12 травня

Згідно з даними, стрімко виросли ціни на овочі борщового набору, окрім білоголової капусти. Аналітики кажуть, що причиною здорожчання стало зниження запасів якісної продукції.

Водночас фермерам вдалось збільшити ціни на ріпчасту цибулю в межах 40-50% протягом цього періоду.

За словами аналітиків, продукція нового сезону продовжує дешевшати, але до збирання врожаю цибулі ще далеко. До того ж огірок кабачок, цвітна капуста та броколі дешевшають, хоча пекінка та часник дорожчають.

Вони також зазначили, що збільшення пропозиції суниці садової з господарств західних областей призвело до обвалу цін на неї, хоча її кількість на ринку ще не досягла піка.

Ціни на інші фрукти та ягоди збереглись на рівні попереднього тижня, резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому на популярну ягоду в Україні різко впала ціна.