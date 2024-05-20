В Херсонской области некому собирать популярную летнюю ягоду: как это повлияет на цены

Такая ситуация повлияет не только на местный рынок.

Сезон реализации черешни из местных хозяйств начался на 2 недели раньше. А вот в Херсонской области не могут начать собирать ягоду, потому что нет работников. Фермеры не рассчитывают на повышенные цены.

В СООО "Энограй" (ТМ FruitOk) в Херсонской области (Украина) планируют начать уборку черешни в конце мая — начале июня. Об этом рассказал агроном хозяйства Виталий Крупа в комментарии "AgroPortal.ua".

По словам Крупы, на хозяйстве не хватает сезонных работников, которые на уборку ягоды приезжали из всех областей Украины. Сейчас большинство местных жителей покидают регион из-за нестабильной и тяжелой ситуации.

"Но общежитие, где раньше проживали сезонные работники, уничтожено российскими оккупантами, поэтому нет возможности привезти людей на работу, да и из-за существующей опасности не привезешь никого", — описал ситуацию агроном.

Однако в Энограй пока не называют цену на черешню, ведь будут ждать ее созревания и будут ориентироваться на ситуацию на рынке. Задержка с прогнозом на стоимость вызвана тем, что населению интересны популярные овощи и продукты, а не фрукты, которые не все потребляют.

"Но учитывая, что топливо и СВР очень дорогие, хотелось бы, конечно, высокой цены, чтобы хотя бы минимум зарабатывать, а не просто отработать сезон", — отмечает Виталий Крупа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что клубника на украинских прилавках подешевела почти на 50 гривен.