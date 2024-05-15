З'явилась раніше на два тижні і ще може подешевшати: скільки коштує популярна літня ягода

Її вартість за рік впала на 16%

На українському ринку почали продавати сезонні ягоди, такі як полуницю та черешню. Сезон реалізації останнього товару розпочався раніше, аніж минулого року, та місцями вартість починається від 75 гривень.

Як розповіла Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу", цьогорічний старт продажів української черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка припадала на 30 травня. Причиною ранніх продажів є сприятливі погодні умови.

За її словами, на ринку є чимала пропозиція черешні і вартість на неї впала, якщо порівнювати з минулим роком. Наразі товар вітчизняного виробництва можна придбати на 16% дешевше, аніж торік.

Водночас на ринку "Шувар" вартість ягоди складає 75-120 гривень за кілограм.

Вона додає, що на українському ринку потихеньку з'являються партії раннього сорту черешні і продавці очікують майбутнє якісне постачання ягоди, якщо погода залишиться комфортною для вирощування. Тому, є ймовірність зниження цін на цей товар.

"Загалом, черешневий сезон в Україні сьогодні демонструє суміш переваг раннього старту та регіональні виклики у логістиці, що може призвести до різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції по мірі розвитку сезону", — резюмувала Попович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про як за тиждень змінились ціни на популярні овочі та фрукти на українському ринку.