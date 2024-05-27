Допомога здійсниться один раз: кому з сім'ї загиблого бійця виплатять 100 тис грн і за яких умов

Є певні умови для виплати

Для сімей загиблих військовослужбовців в Україні передбачені певні виплати, включно і нарахування одноразової грошової допомоги. Її розмір складає 100 тисяч гривень.

Згідно з даними Сімейного кодексу України, передає юрист Андрій Мицак на сайті організації Мережа правового розвитку, на таку допомогу мають право члени сім'ї бійця, які проживали разом з ним. До цієї категорії осіб належить 6 осіб.

Хто отримає ОГД та які умови

На таке нарахування розраховують особи, які проживають разом із воїном, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки. До них належать:

непрацездатні батьки;

дружина (чоловік) які перебувають із військовослужбовцем в зареєстрованому шлюбі;

спільні неповнолітні діти (до 18 років);

повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства ;

особи, які перебувають під опікою або піклуванням військовослужбовця ;

чоловік/дружина, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення відповідного факту спільного проживання однією сім’єю.

Вона виплачуватиметься у разі, якщо військовий, який перебував в полоні, помер під час нього або протягом року після звільнення і смерть є наслідком:

поранення,

контузії,

каліцтва,

захворювання,

нещасного випадку,

Які документи потрібні для оформлення виплати

Заявникам треба звернутись до Мінреінтеграції, написати заяву та додати наступні документи:

копію документа, що посвідчує особу заявника;

копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті;

копію довідки, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням у полоні;

довідку з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.

Варто зауважити, якщо є право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) полоненого та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата здійснюється за однією з підстав за вибором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який мінімальний та максимальний розмір пенсії по втраті військово-годувальника.