Допомога здійсниться один раз: кому з сім'ї загиблого бійця виплатять 100 тис грн і за яких умов
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Є певні умови для виплати
Для сімей загиблих військовослужбовців в Україні передбачені певні виплати, включно і нарахування одноразової грошової допомоги. Її розмір складає 100 тисяч гривень.
Згідно з даними Сімейного кодексу України, передає юрист Андрій Мицак на сайті організації Мережа правового розвитку, на таку допомогу мають право члени сім'ї бійця, які проживали разом з ним. До цієї категорії осіб належить 6 осіб.
Хто отримає ОГД та які умови
На таке нарахування розраховують особи, які проживають разом із воїном, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки. До них належать:
- непрацездатні батьки;
- дружина (чоловік) які перебувають із військовослужбовцем в зареєстрованому шлюбі;
- спільні неповнолітні діти (до 18 років);
- повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства ;
- особи, які перебувають під опікою або піклуванням військовослужбовця ;
- чоловік/дружина, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення відповідного факту спільного проживання однією сім’єю.
Вона виплачуватиметься у разі, якщо військовий, який перебував в полоні, помер під час нього або протягом року після звільнення і смерть є наслідком:
- поранення,
- контузії,
- каліцтва,
- захворювання,
- нещасного випадку,
Які документи потрібні для оформлення виплати
Заявникам треба звернутись до Мінреінтеграції, написати заяву та додати наступні документи:
- копію документа, що посвідчує особу заявника;
- копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті;
- копію довідки, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням у полоні;
- довідку з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі.
Варто зауважити, якщо є право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) полоненого та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата здійснюється за однією з підстав за вибором.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який мінімальний та максимальний розмір пенсії по втраті військово-годувальника.