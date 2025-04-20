"Великодне перемир’я": Зеленський розповів, чи тримає слово Путін (ранкова доповідь Сирського)

Російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але іноді не залишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні

З доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стало відомо про ситуацію на фронті 20 квітня, в день оголошеного Путіним так званого "Великоднього перемир’я". За його словами, на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів та п’ять штурмових дій російських підрозділів лише з початку доби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє президент України Володимир Зеленський. Наголошується, що ворог намагається створити враження "мовчання" цього дня, при цьому він не припиняє повністю спроби просунутися чи завдати Україні втрат.

"В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом. На Курщині були російські артилерійські удари та застосування дронів. Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", — пише Зеленський.

У період між 18:00 вчорашньої доби та 00:00 сьогодні сталося 387 обстрілів та 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великодне перемир’я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир’ям і не пахне. На низці ділянок фронту тривають жорстокі бої, також росіяни обстріляли низку прифронтових населених пунктів. З іншого боку, на деяких напрямках справді стало тихіше, але це може бути пов’язане з перегрупуванням пошарпаних штурмових сил росіян, а не з бажанням реально дотримуватися припинення вогню.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, справді набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі й в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.