Реагуємо лише на атаки Росії: в ОСУВ "Хортиця" прокоментували "Великоднє перемир'я"

Україна буде моментально відповідати на будь-які порушення оголошеного росіянами "перемир'я"

Українська армія зараз проводить виключно оборонні дії та реагує на атаки російських військ. Власних наступальних та ударних дій українські війська не проводять через так зване "Великоднє перемир'я", яке скептично оцінили як в Україні, так і в Європейському Союзі.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі виданню "РБК-Україна". За його словами, Україна буде моментально відповідати на будь-які порушення оголошеного росіянами "перемир'я" з їхнього ж боку.

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції… Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними, війська діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", – сказав він у відповідь на запитання щодо дотримання припинення вогню на фронті.

Нагадаємо, що російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великоднє перемир'я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир'ям і не пахне. На низці ділянок фронту тривають жорстокі бої, також росіяни обстріляли низку прифронтових населених пунктів. З іншого боку, на деяких напрямках дійсно стало тихіше, але це може бути пов'язано з перегрупуванням пошарпаних штурмових сил росіян, а не з бажанням реально дотримуватися припинення вогню.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, дійсно набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі та в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.