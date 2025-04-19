"Справжнє ставлення Путіна": Зеленський відреагував на "Великоднє перемирʼя" РФ

Воно "починається" з вечора 19 квітня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошене очільником РФ Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я". "Режим тиші" Кремля має діяти з 19 по 21 квітня.

Як зазначив Зеленський, він не бачить "бажання у Кремля" досягти миру. За його словами, "Великоднє перемир'я" — чергова гра Путіна.

"А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога", — каже президент.

Він наголошує, що в небі України о 17:15, після заяв Путіна про "перемир'я", зафіксовано російські ударні БПЛА. Протиповітряна оборона та авіація стали на захист життів українців, що не нагадує "режим тиші".

""Шахеди" в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", — резюмував Зеленський.

За його словами, відповідно до інформації від Головкома ЗСУ Олександра Сирського, українські військові продовжували активність на території Курської області та зберігають там позиції. Водночас на території Бєлгородської області українські військові просунулись і збільшили зону контролю.

Нагадаємо, що в умови "Великоднього перемир'я" Путіна входить кілька пунктів, які викликають питання. До того ж "режим тиші" нібито стосується лише фронту, а не ракетних атак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі відзначились новими цинічними заявами про війну проти України.