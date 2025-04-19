Чи почалось анонсоване Путіним "Великоднє перемир’я": Коваленко відповів

В Росії вже почали звинувачувати Україну

Анонсоване очільником Росії Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я" так і не почалось. Проте в РФ з цим не згодні.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, бойові дії тривали і тривають на усіх напрямках фронту. Росіяни не зупиняли свої обстріли, попри оголошений "режим тиші".

"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше — на Сході", — йдеться у повідомленні.

Водночас російські військові повідомляють зовсім інше. За їх словами, вони, як і наказав Путін, о 18:00 "перестали гатити" по ЗСУ з усієї зброї і чекали тиші у відповідь. Однак "українська армія продовжила вогонь", а росіяни не звикли мовчати і довго чекати.

''О 17:57 з нашого боку вогонь "було припинено" (на Курському напрямку — Ред.), але противник "продовжував обстріл" позицій російської армії і після 18:00, і пізніше. Зрештою наші мовчати не стали, продовжили вести бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що офіційно в Росії цю інформацію станом на 19:35 не коментували.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на "Великоднє перемир'я" Кремля. За його словами, Путін продовжує гратись з життями людей, а про справжній "режим тиші" годі і говорити.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки мало тривати "Великоднє перемир'я" Путіна та які умови він поставив Україні.