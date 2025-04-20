Привітання з Великоднем 2025: щирі слова для рідних і близьких

Надсилайте короткі привітання зі святом найближчим

У неділю, 20 квітня, в Україні відзначають велике релігійне свято — Великдень. Цього дня віряни йдуть до храму освячувати великодні кошики та проводять час з рідними. Також обов'язковою традицією є привітання близьких та друзів зі святом.

У день Воскресіння Христового християни йдуть до храму на святкову службу. Після цього вони вітають один одного зі словами: "Христос Воскрес" — "Воістину Воскрес". Цього дня віряни збираються за столом і частуються пасками, ковбасою, яйцями та іншими непісними стравами, які готують до свята.

"Телеграф" зібрав тематичні привітання з Воскресінням Христовим, якими ви можете привітати рідних, близьких, друзів і знайомих. Надсилайте їх у Viber, СМС та просто у месенджерах.

Короткі привітання з Великоднем 2025

Вітаю зі Світлим Великоднем! Нехай цього разу Воскресіння Христове принесе такий довгоочікуваний мир на нашу рідну землю й допоможе зібратися вдома за великим святковим столом усім українським родинам!

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Христос Воскрес! Щиро вітаю з Великоднем! Нехай світло Воскресіння Христового огорне вашу родину теплом та любов'ю. Затишку вам та вашому дому, мирного неба над головою, радісного дитячого сміху та мільйонів щасливих моментів, які будуть гріти душу роками!

Вітаю зі святом Великодня! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин!

Христос Воскрес

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч – улюблені і веселі рідні та друзі.

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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня. Нехай цей день стане символом перемоги добра над злом та наповнить ваші серця любов’ю та надією на краще майбутнє.

Вітаю вас із найсвітлішим святом Великодня! Нехай у вашому домі завжди панують віра, надія, любов та злагода. Бажаю, щоб ваше життя було чистим, як великодня вода, і щасливим, як пасхальний день!

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Щиро вітаю вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!

З Воскресінням Христовим

У день світлого Воскресіння Христового хочу побажати тобі усього найкращого: найбільшого щастя, найміцнішого здоров’я, найпалкішого кохання та неймовірного успіху. Нехай у сім’ї панують мир, злагода та добробут! Христос Воскрес!

Вітаємо всіх зі світлим святом Великодня. Бажаємо мирного неба над головою та злагоди в родині. Христос Воскрес!

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Смачної паски та ковбаски! Вітаємо вашу родину з Пасхою, бажаємо щастя та міцного здоров’я, успіхів та добробуту. Нехай ваші дні минають сонячно, а проблеми не псують душевної погоди. Христос Воскрес!

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Раніше "Телеграф" розповідав, коли відбудуться богослужіння у православних, католиків і протестантів. Дізнайтеся, де і коли можна освятити паску.