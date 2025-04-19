В Україні офіційно сказали, чи ухвалять "перемир’я" Путіна

У МЗС нагадали про пропозицію перемир’я від США

Україна не довіряє заявам Володимира Путіна щодо запровадження "перемир’я" і дивитиметься на дії Росії. Крім того, Кремлю все ще пропонують прийняти пропозицію про припинення вогню на 30 днів, яку було досягнуто під час переговорів із США в Саудівській Аравії.

Про це написав глава МЗС Андрій Сибіга у своєму профілі у X. За його словами, Україна погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню 11 березня, Росія від нього відмовилася.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", — написав міністр.

Чиновник зазначив, що Кремль може будь-якої миті погодитися на 30-денне припинення вогню. Щодо нинішнього "перемир’я", то Україні хотілося б подивитися, як росіяни припинять вогонь на всіх напрямках.

"Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", — додав Сибіга.

Як повідомлялося раніше, після початку "перемир’я" росіяни не зменшили обертів на фронті, а бої продовжилися в колишньому темпі.