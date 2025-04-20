Перемир’я на Великдень: у чому задум Путіна і чому це "кошмар" для України — CNN

Заява Путіна "достатня практичними вадами" ще до того, як вона була зроблена

Раптове "Великоднє перемир’я", оголошене російським президентом Володимиром Путіним, це доказ для союзників України дикого цинізму Москви, коли йдеться про мир. А для прихильників Росії заява президента Росії Володимира Путіна мала вигляд реверанса Трампу.

Заява Путіна прозвучала лише через кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо та американський лідер Дональд Трамп сказали, що найближчими днями їм знадобиться терміновий сигнал про те, що Кремль серйозно налаштований на мир. Про це пише CNN.

При цьому, в матеріалі йдеться, що раптова заява "достатня практичними вадами" ще до того, як вона була зроблена. Журналісти припускають, що, ймовірно, Путін просто використовує його для підтримки своєї помилкової ідеї про те, що Україна нібито не хоче, щоб його війна припинялася.

"Це буде логістичним кошмаром для українських сил, якщо вони раптово і негайно припинять битися за "наказом" Путіна. Деякі позиції на передовій можуть опинитися в центрі запеклих сутичок, коли надійде цей наказ, і припинення такого роду, ймовірно, вимагатиме кількох днів підготовки та готовності", — йдеться в тексті.

"Великодне перемир’я" — що означає

19 квітня Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великодне перемир’я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Російська сторона нібито готова поставити на паузу на якийсь час всі бойові дії.

Україна, своєю чергою, готова приєднатися до режиму повного припинення вогню. Разом з тим, вона мовчки не дивитиметься на те, як росіяни його порушують і готова відповідати.

Командири ВСУ вже отримали наказ припинити вогонь та документувати всі порушення з російської сторони. Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що на деяких ділянках фронту російські штурми не зупинялися.

Як зазначив Зеленський, він не бачить "бажання у Кремля" досягти миру. За його словами, "Великодне перемир'я" — чергова гра Путіна.

Водночас у Міноборони РФ оголосили, що режиму "припинення вогню на Великдень" армія РФ дотримуватиметься, якщо нібито Київ "не порушуватиме" його. У Кремлі додали, що військові Росії будуть готові "відповідати на порушення перемир’я" з боку України та "провокації" ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти з переговорного процесу.