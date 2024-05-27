Помощь осуществится один раз: кому из семьи погибшего бойца выплатят 100 тыс грн и при каких условиях

Есть определенные условия для выплаты

Для семей погибших военнослужащих в Украине предусмотрены определенные выплаты, включая и начисление единовременной денежной помощи. Ее размер составляет 100 тысяч гривен.

Согласно данным Семейного кодекса Украины, передает юрист Андрей Мицак на сайте организации Сеть правового развития, на такую помощь имеют право члены семьи бойца, проживавшие вместе с ним. К этой категории лиц относятся 6 человек.

Кто получит ЕДП и какие условия

На такое начисление рассчитывают лица, проживающие вместе с воином, связанные с общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности. К ним относятся:

нетрудоспособные родители;

супруга (супруг) состоящих с военнослужащим в зарегистрированном браке;

общие несовершеннолетние дети (до 18 лет);

совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства;

лица, находящиеся на попечении или попечительстве военнослужащего;

мужчина/жена, проживавшие с военнослужащим без регистрации брака, если есть решение суда, вступившее в законную силу, об установлении соответствующего факта совместного проживания одной семьей.

Она будет выплачиваться в случае, если находившийся в плену военный умер во время него или в течение года после освобождения и смерть является следствием:

ранение,

контузии,

увечье,

заболевание,

несчастного случая,

Какие документы нужны для оформления выплаты

Заявителям следует обратиться в Минреинтеграцию, написать заявление и добавить следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

копию свидетельства о смерти или копию выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации смерти;

копию справки, подтверждающей смерть в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с пребыванием в плену;

справку по реквизитам лицевого счета, открытого в банковском учреждении.

Следует заметить, если есть право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) пленного и единовременной денежной помощи в соответствии с другими законами, выплата осуществляется по одному из оснований по выбору.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каков минимальный и максимальный размер пенсии по потере военно-кормильца.