Вистачило однієї фрази: як поціновувач Росії Віткофф зумів зірвати спробу США налагодити відносини з Європою

Колишній нью-йоркський забудовник не дуже компетентний в реальній дипломатії

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа "з питань Близького Сходу", забудовник Стів Віткофф, який займається переговорами з Росією та дуже полюбляє російські наративи, зірвав спробу налагодити відносини Вашингтона з європейськими країнами. Адміністрації Трампа не вдалося вплинути на Європу ані митною політикою, ані погрозами та "лекціями" щодо свободи слова – тому налагодити відносини доручили саме Віткоффу.

Проте, як пише видання The Times, Віткофф вдало провалив завдання. Він припустився помилки, яка може коштувати США та Європі хороших відносин у майбутньому.

Помилка Віткоффа полягала у тому, що під час візиту до Парижу він назвав Єлисейський палац, резиденцію президента Франції, прекрасним. Але слідом не вигадав нічого кращого, аніж порівняти Єлисейський палац із резиденцією Трампа, причому не на користь першого.

"Це насправді виглядає як клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго", – сказав він.

Заява Віткоффа, пише видання, шокувала європейців; французи, наприклад, майже не приховували того, що невдоволені та ображені. Дипломати ЄС були, м'яко кажучи, здивовані тим, що Віткофф порівняв кричущий флоридський вульгарний шик Мар-а-Лаго з неокласичним палацом, який було побудовано раніше, ніж Сполучені Штати взагалі з'явилися на карті світу.

Нагадаємо, не так давно Віткофф потрапив у гучний скандал, оскільки після зустрічі з представником Кремля озвучив президенту США Дональду Трампу дивну пропозицію. Він закликав його підтримати "право власності" Росії на чотири українські області. Після цього Віткоффа гостро розкритикував президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що посланник Трампа не має повноважень обговорювати питання українських територій.

"Всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки – про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії – визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські. Представник Трампа Віткофф обговорює питання поза своєю компетенцією", — сказав Зеленський.