В Євросоюзі скептично відреагували на "Великоднє перемир'я": вимагають доказів припинення вогню

Євросоюз на тлі "миролюбних" заяв Путіна продовжить надавати підтримку Україні

В Європейському Союзі вкрай обережно відреагували на одностороннє проголошення так званого "Великоднього перемир'я" російським правителем Володимиром Путіним. Там зазначають, що спочатку потрібно побачити реальні дії Росії щодо дотримання припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Хіппер зробила заяву з цього приводу.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", – сказала вона.

Гіппер додала, що вже минув понад місяць з моменту, як Україна висловила готовність до всеосяжного припинення вогню. Росія може в будь-який момент погодитися на повне припинення вогню.

"Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона справді цього хоче… Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", – резюмувала чиновниця.

Нагадаємо, що російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія в односторонньому порядку оголошує так зване "Великоднє перемир'я", яке триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Але попри те, що Збройні сили України отримали наказ припинити вогонь на фронті, жодним перемир'ям і не пахне. На низці ділянок фронту тривають жорстокі бої, також росіяни обстріляли низку прифронтових населених пунктів. З іншого боку, на деяких напрямках дійсно стало тихіше, але це може бути пов'язано з перегрупуванням пошарпаних штурмових сил росіян, а не з бажанням реально дотримуватися припинення вогню.

Зазначимо, щоб вважати, що "перемир’я", яке оголосив Путін, дійсно набуло чинності, росіянам доведеться зупинити всі бойові дії. Це включає всі обстріли на землі та в повітрі. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путіну це "перемир’я" необхідно для того, щоб не дати США вийти із переговорного процесу.