Україна провела великий обмін: скільки захисників повернулися додому (фото, відео)

Багато українців повернуться додому

Ще 277 українських захисників повернулися із російського полону. 246 із них повернулися в рамках обміну, а ще 31 вдалося звільнити поза обміном.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у Telegram. Зазначається, що всім їм буде надано медичну допомогу.

"Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року", — сказано в повідомленні.

Там також зазначили, що 268 військовослужбовців є рядовими та сержантами, а ще дев’ятеро – офіцерами. Серед колишніх бранців є захисники Маріуполя, а також бійці ТРО, ДССТ, ДШВ, СБС та інших підрозділів Збройних сил. У Штабі додали, що цей обмін був організований за посередництва ОАЕ.

2025 року вже було проведено чотири обміни полоненими, а всього за цей час додому повернулися 596 українців. Ще 53 було звільнено поза обмінним процесом.

277 українців повернулися додому 277 українців повернулися додому 277 українців повернулися додому 277 українців повернулися додому 277 українців повернулися додому 277 українців повернулися додому 277 українців повернулися додому

"Звільнені захисники отримають необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, а також отримають усі виплати грошового забезпечення за весь час перебування у полоні та одноразову матеріальну допомогу", — додали в КШППВ.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін в односторонньому порядку запровадив "припинення вогню" на Великдень. В Україні ж одразу висловили сумніви у тому, що росіянам у принципі варто довіряти.